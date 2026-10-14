‘मेरी बच्चियों का ख्याल रखा जाए’, पति को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान जज से बोली; क्या बोले अभियोजन पक्ष के वकील

अभियोजन पक्ष के वकील विजय बहादुर के मुताबिक, अदालत ने मुस्कान और साहिल दोनों को फांसी की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा का ऐलान होने के बाद दोनों के रोने की बात सामने आई। इस फैसले के दौरान अदालत परिसर में वकीलों और मीडियाकर्मियों की भीड़ जुटी रही। सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषियों को सजा सुनाए जाने का इंतजार किया जा रहा था। अदालत के फैसले के साथ ही इस चर्चित मामले में सजा को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया का एक अहम चरण पूरा हुआ।