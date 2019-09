जम्मू-कश्मीर: घाटी-लद्दाख के 100 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ बैठक कर रहे हैं अमित शाह

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी को लेकर देश में गहमागहमी जारी है। आलम ये है कि अब तक कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं।

वहीं, गृह मंत्री अमित शाह आज एक बार फिर घाटी को लेकर बड़ी बैठक कर रहे हैं। अमित शाह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का 100 सदस्यीय डेलीगेशन आज गृहमंत्री से मुलाकात कर रहा है।

जानकारी के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में यह अहम बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय में अमित शाह जम्मू-कश्मीर के सरपंचों के साथ मुलाकात करेंगे। इस डेलिगेशन में पुलवामा, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के कुल 100 सदस्य शामिल हैं।

Delhi: A delegation of Jammu & Kashmir Panchayat Association arrived at Ministry of Home Affairs to meet Union Home Minister Amit Shah, over abrogation of #Article370 & 35A in J&K. pic.twitter.com/Deon1dGlI7