अगस्ता वेस्टलैंड केसः सीबीआई अदालत ने सुशेन मोहन गुप्ता को 9 मई तक भेेजा न्यायिक हिरासत में

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील घोटाले को लेकर शुक्रवार को सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को आगामी 9 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

शुक्रवार को विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हुई। तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा अरविंद कुमार के सामने सुशेन मोहन गुप्ता को पेश किया गया। सुशेन मोहन ने इससे पहले पटियाला हाउस अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

