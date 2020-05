'Patal Lok Web Series' के खिलाफ BJP सांसद ने खोला मोर्चा, सूचना प्रसारण मंत्रालय में की शिकायत

नई दिल्ली। अमेजॉन प्राइम ( Amazon prime ) पर वेब सीरीज पाताल लोक ( Patal Lok Web Series ) में नेपाली महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल पर भाजपा सांसद राजू बिष्ट ( BJP MP Raju Bisht ) ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Union Minister of Information and Broadcasting Prakash Javadekar ) से शिकायत की है। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) के दार्जिलिंग से सांसद राजू बिष्ट ने आईएएनएस से कहा कि देश में रहने वाले डेढ़ करोड़ गोरखा नेपाली ( Gorkha Nepali ) भाषा बोलते हैं। इस वेबसीरीज ने सभी गोरखाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ( Ministry of Information and Broadcasting ) को इस वेबसीरीज के निमार्ता-निर्देशकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री को शनिवार को मेल से की शिकायत में कहा है कि अमेजॉन प्राइम सीरीज पर 'पाताल लोक' वेब सीरीज में एक डॉयलाग में नेपाली महिलाओ के लिए गाली का इस्तेमाल है। इस वेब सीरीज ने देश में नेपाली भाषा बोलने वाले डेढ़ करोड़ गोरखाओं का अपमान किया है। देश की आजादी का मामला हो या फिर आज भी देश की सुरक्षा का, गोरखाओं ने हमेशा बढ़चढ़कर भूमिका निभाई है। ऐसे में इस वेब सीरीज ने इन साहसी गोरखाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

राजू बिष्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी जाति विशेष के खिलाफ अपमाजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वेब सीरीज के निमार्ताओं को इंटरनेट और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। फिल्मों की तरह सेंसर बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद ही वेबसीरीज जारी होनी चाहिए। वेब सीरीज पर नियंत्रण जरूरी है।

भाजपा सांसद ने कहा कि सिर्फ एक वेब सीरीज की बात नहीं है, ज्यादातर वेब सीरीज में गालियों की भरमार होती है। अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले ²श्य होते हैं। अगर वेब सीरीज बनाने के लिए नियम-कायदे तय नहीं हुए तो फिर बड़ा संकट पैदा होगा। वेब सीरीज से नई पीढ़ी के पथभ्रष्ट होने का खतरा है। अश्लील, हिंसक और गालियों से भरे ²श्य दिखाकर वेब सीरीज निमार्ता आखिर क्या दशार्ना चाहते हैं।

बता दें कि अनुष्का शर्मा ने पाताल लोक के जरिए वेब सीरीज निर्माण क्षेत्र में कदम रखा है। बतौर निमार्ता उनकी 15 मई, 2020 को जारी हुई वेब सीरीज पाताल-लोक में कुल नौ एपिसोड हैं। इस वेब सीरीज की कहानी सुदीप शर्मा ने लिखी है। मगर, सीरीज के एक ²श्य में नेपाली महिलाओं के संदर्भ में एक डॉयलाग पर यह वेब सीरीज विवादों में घिर गई है। ऑल अरुणाचल प्रदेश गोरखा यूथ एसोसिएशन वेब सीरीज के खिलाफ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर चुका है।