CBI मामला: सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा का गोपनीय जवाब लीक होने पर न्यायालय ने अप्रसन्नता जतायी

नई दिल्ली। सीबीआई विवाद मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत में सोमवार को सुनवाई की नई तारीख देने के बाद फिर से आलोक वर्मा के वकील की बात को सुना। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट लीक होने पर अप्रसन्नता जताई। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई को 29 नवंबर तक के लिए टाल दिया। बाद में आलोक वर्मा के वकील फली नरीमन और शंकरनारायण ने कोर्ट से बात करने की इजाजत मांगी। बेंच दिन का काम खत्म करने के बाद सुनवाई को राजी हुई।

बाद में मुख्य न्यायाधीश ने रंजन गोगोई ने मामले को सुनना शुरू किया। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि वह सिर्फ आलोक वर्मा के वकील फली नरीमन को सुनेंगे।

Nariman told Supreme Court that article was of November 17 and Alok Verma filed the reply on the CVC report in Court on November 19. https://t.co/ccea21GWJ4