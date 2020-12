शिकागोः हैदराबाद निवासी 31 वर्षीय शख्स की सड़क दुर्घटना में मौत, परिजनों ने लगाई गुहार

हैदराबाद। अमरीका के शिकागो में शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में शहर के 31 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद मोईजुद्दीन की मौत हो गई। मोईजुद्दीन की कार दूसरी कार से टकराई थी, जो कथित तौर पर गलत दिशा में आ रही थी।

Telangana: Family of a 31-year-old man who died in a road accident in Chicago (US) seeks the govt’s help to bring his mortal remains back to Hyderabad.



"We urge govt to help us bring back our son's mortal remains,” says father of deceased. pic.twitter.com/gtJwQVklWF