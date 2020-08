मुख्य सचिव ने जारी कर दी अधिसूचना, प्रदेश में 30 सितंबर तक Lockdown

कोलकाता। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार 1 सितंबर से अनलॉक का चौथा चरण लागू किया जा रहा है और धीरे-धीरे तमाम गतिविधियों को शुरू किए जाने के दिशा-निर्देश भी दिए जा चुके हैं। हालांकि इस बीच सोमवार को पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) के मुख्य सचिव ने अधिसूचना जारी कर समूचे प्रदेश के कंटेनमेंट जोंस ( Coronavirus containment zone ) में लॉकडाउन ( coronavirus lockdown ) को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं, अनलॉक के तहत मेट्रो रेल सेवा ( Kolkata Metro Railway ) आगामी 8 सितंबर से चरणबद्ध ढंग से शुरू की जाएगी।

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश सरकार ने मौजूदा कोरोना वायरस के हालात को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन ( coronavirus lockdown latest update ) को 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। जबकि इस दौरान समूचे प्रदेश में स्कूल-कॉलेज, आईसीडीएम सेंटर, शैक्षिक-प्रशिक्षण-कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। वहीं, बीते 30 जुलाई को प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक किसी भी तरह की जनसभा और समारोह पर पाबंदी रहेगी।

इसके अलावा पूरे प्रदेश में पूर्व में जारी निर्देशानुसार 7, 11 और 12 सितंबर को कंपलीट लॉकडाउन लागू रहेगा। इस संबंध में जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक पूरे प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, रेल-विमान समेत सार्वजनिक-निजी परिवहन पूरी तरह से बंद रहेंगे।

हालांकि इस दौरान सार्वजनिक-निजी परिवहन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी गतिविधियां, स्वास्थ्यकर्मियों-मरीजों की आवाजाही, मेडिकल स्टोर, कानून एवं व्यवस्था, अग्निशमन व आपातकालीन सेवाएं, बिजली-पानी से जुड़ी सेवाएं, कृषि संबंधी गतिविधियां, चाय के बागानों में काम, राज्य के अंदर या अंतरराज्यीय वस्तुओं का परिवहन, ई-कॉमर्स, कैपिटल मार्केट, प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक-सोशल मीडिया ऑफिस और पके हुए भोजन की होम डिलीवरी की छूट रहेगी।

इसके अलावा कंटेनमेंट जोंस के बाहर दी गई ढील में अब आगामी 8 सितंबर से चरणबद्ध ढंग से मेट्रो रेल सेवा और 21 सितंबर से स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमति लिए जाने के बाद ओपन एयर थियेटर खोले जाएंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले कोलकाता हवाई अड्डे ( Kolkata Airport ) ने घोषणा की थी कि 7 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर को किसी भी उड़ान संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Flights from six cities viz Delhi, Mumbai, Chennai, Ahmedabad, Pune and Nagpur will be allowed in Kolkata on Monday, Wednesday and Friday during 3rd and 4th week of September. Passengers are requested to check further schedule with concerned Airline. (2/2)@HomeBengal @wbdhfw