देश के पूर्वी हिस्सों में तू'फानी' संकट, ट्रेन-हवाई यातायात बंद, ओडिशा-आंध्र में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू

नई दिल्ली। देश के पूर्वी हिस्सों में भीषण चक्रवाती तूफान फानी कहर बरपाने आ रहा है। शुक्रवार को ओडिशा के तट से टकराएगा। मौसम विभाग, एनडीआरएफ, नौसेना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समेत कई एजेंसियां को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान फानी 3 मई को ओडिशा के पुरी तट पर दस्तक देने वाला है। इस दौरान हवा की गति 175-185 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की संभावना है। ओडिशा में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही अभी तक 9 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ओडिशा में तूफान से बचने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इस तूफान का असर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तमिलनाडु पर भी दिखने वाला है।

LIVE UPDATES:

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विशेष राहत संगठन दफ्तर का दौरा कर तूफान का जायाजा लिया

फानी तूफान के चलते ओडिशा के भुवनेश्वर एयरपोर्ट 24 घंटे तक बंद

पश्चिम बंगाल के कोलकाता एयरपोर्ट शुक्रवार शाम 6 बजे तक बंद

ओडिशा में 103 ट्रेनें रद्द

चक्रवाती तूफान भारत के दक्षिण में पहुंच गया है।

आंध्र प्रदेश के उत्तर तटीय इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है।

ओडिशा में तेज बारिश के साथ 170-180 प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं

मछुआरों को 4 मई तक समंदर के आस-पास ना जाने की सलाह

CMO Odisha: CM Naveen Patnaik visited Special Relief Organisation office to review preparedness, and appealed to people to remain indoors until #CycloneFani passes & advised all officials to make their best efforts to face the cyclone. pic.twitter.com/wfZGPw0adD — ANI (@ANI) May 2, 2019

West Bengal: Kolkata airport will be shut from 9.30 pm on May 3 till 6 pm of May 4. #CycloneFani https://t.co/gQ4h4yhEP3 — ANI (@ANI) May 2, 2019

नॉर्थ ईस्ट कोस्ट गार्ड रीजन के कमांडर राजन बर्गोत्रा ने कहा कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सभी कोस्ट गार्डों की तैनाती हो चुकी है।

Rajan Bargotra, Commander, Coast Guard Region (NE): All coast guard units in Odisha&West Bengal are fully prepared for situation arising out of the landfall of #CycloneFani. Disaster Relief teams have been formed along Odisha & WB coast which would be providing relief assistance. pic.twitter.com/127OxHE3lJ — ANI (@ANI) May 2, 2019

पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक

तूफान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव, पीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव, गृह सचिव और आईएमडी, एनडीआऱएफ, एनडीएमए और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्र सरकार 1086 करोड़ की अग्रिम सहायता राशि देने की घोषणा भी कर चुकी है।

Visuals: PM today chaired a high-level meeting in Delhi to review preparedness for Cyclone #Fani. Meeting was attended by Cabinet Secretary, Principal Secy to the PM, Additional Principal Secretary to the PM, the Home Secretary&other senior officials from IMD, NDRF, NDMA&PMO etc. pic.twitter.com/OJd8o7ILwU — ANI (@ANI) May 2, 2019

ओडिशा फायर सर्विसेज राहत ने भी बनाई टीम

ओडिशा में चक्रवाती तूफान फानी के बड़े पैमाने पर कहर बरपाने और जानोमाल का नुकसान करने की आशंकाओं के बीच ओडिशा फायर सर्विसेज की राहत व बचाव कार्य चलाने की तैयारियां जारी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी जा चुकी है।