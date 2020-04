तब्लीगी जमात और रोहिंग्या के बीच संबंधों पर खुलासा- गृह मंत्रालय ने राज्यों को किया अलर्ट

नई दिल्ली। तब्लीगी जमात ( Tablighi Jamat ) कोई भी विदेशी सदस्य जांच दल को सूचित किए बिना भारत नहीं छोड़ पाएगा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ( ) एसएन श्रीवास्तव ने धार्मिक समूह के खिलाफ दायर एक मामले से जुड़े अपने यूनिट प्रमुखों को कुछ खास निर्देश जारी किए हैं।

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Ministry of Home Affairs ) जमात और रोहिंग्या मुश्लिमों ( Rohingya Muslims ) के बीच कनेक्शन होने की आशंका जताई है।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि रोहिंग्या और तबलीगी जमात के बीच संबंधों की जांच की जाए।

MHA writes to all States & UTs to trace Rohingyas after it was reported that they attended religious congregations of Tablighi Jamaat&there is a possibility of their contracting COVID-19. MHA has given locations in New Delhi, J&K, Punjab and Haryana where Rohingyas are living. pic.twitter.com/LLaNkSdQyT