चीनी सीमा पर भारतीय सेना ने दिखाया अपना पराक्रम, थल से नभ तक किया युद्धाभ्यास

नई दिल्ली। भारतीय सेना ने मंगलवार को ईस्टर्न लद्दाख में बड़ा सैन्य अभ्यास किया। यह इलाका पड़ोसी देश चीन से बिल्कुल सटा हुआ है।

इस दौरान भारतीय वायु सेना के साथ थल सेना के जवानों ने लड़ाई का अभ्यास किया।

चीन के बॉर्डर पर भारतीय सेना के इस युद्धाभ्यास का बड़ा रणनीतिक महत्व बताया जा रहा है।

#WATCH: Indian Air Force's AN-32 transport aircraft landed at Vijaynagar advanced landing ground (ALG) in Arunachal Pradesh near the China border. This is one of the eight ALGs activated in the state to boost military infrastructure along the China border. pic.twitter.com/4WGH4LenH7