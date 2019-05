दिल्ली में आंधी के साथ बारिश की संभावना, आसमान में बादल छाए रहने से खुशनुमा मौसम

नई दिल्ली। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में बारिश के साथ ही आंधी या तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही शुक्रवार को पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए रहने का अनुमान है। वहीं, हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार शाम तक गरजन के साथ हल्की बारिश और बौछारें पड़ने की संभावना है। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक कुल्लू, सोलन, मंडी, कांगड़ा जिलों में हल्की बारिश, गरज के साथ पानी पड़ेगा।

गोडसे पर साध्वी प्रज्ञा के बयान से भाजपा ने झाड़ा पल्ला, अमित शाह ने बताया निजी बयान

IMD, Himachal Pradesh: Light rain, thundershowers very likely to occur in the districts of Shimla, Kullu, Solan, Mandi, Kangra during next 1-2 hours.