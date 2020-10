Mumbai Power Cut: अधिकांश इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल, तत्काल जांच के आदेश

मुंबई। मायानगरी मुंबई में सोमवार को बिजली आपूर्ति बाधित ( Mumbai Power Cut ) होने के बाद हाहाकार मच गया। हालांकि अब कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी गई है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने सोमवार को बताया था कि ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई और इसके उपनगरों में ट्रेन सेवाएं प्रभावित होने के साथ ही परीक्षा में देरी हुई और ट्रैफिक जाम लगा।

ऊर्जा मंत्री राउत ने ट्वीट किया, "मुंबई, मुंबई उपनगर, कल्याण, ठाणे, पालघर और नवी मुंबई में सभी आवश्यक सेवाओं को बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी गई है। गैर जरूरी सेवाओं को भी जल्द ही बहाल किया जाएगा।" इससे पहले उन्होंने दिन में कहा था कि मरम्मत के कार्य के दौरान "तकनीकी समस्याओं" के कारण पावर सप्लाई फेल हुई थी।

राउत ने एक वीडियो संदेश और दिन में किए अपने ट्वीट में कहा था कि इस समस्या को "युद्ध स्तर" पर ठीक किया जा रहा है, और कहा कि इसे लगभग एक घंटे में बहाल किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया था, "एक बार बिजली बहाल हो जाने के बाद, उन कारणों की एक जांच की जाएगी, जिसके कारण तकनीकी खराबी हुई थी।"

Power supply to railways is restored. Power to other emergency services like Hospitals are also being restored. pic.twitter.com/yIul8TLUS5

मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी (MSETCL) की योजना के अंतर्गत रखरखाव कार्य के दौरान यह परेशानी सामने आई। विद्युत जनरेशन और वितरण दोनों में शामिल टाटा पावर ने कलवा और खारघर के उपनगरों में राज्य की ट्रांसमिशन कंपनी MSETCL के दो सबस्टेशनों पर सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर एक साथ सबस्टेशन के लिए बिजली जाने को जिम्मेदार ठहराया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्थिति का जायजा लेने के लिए तत्काल एक बैठक बुलाई, जिसमें राउत और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ठाकरे ने मुंबई में बिजली जाने की तत्काल जांच का आदेश दिया है।

मध्य रेलवे की हार्बर लाइन से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे लाइनों पर शहर भर में रेल सेवाएं बिजली की कमी के कारण लगभग 10 बजे बंद हो गईं थी, इसके लिए दोनों नेटवर्क ने अपने बिजली आपूर्तिकर्ता टाटा पावर पर बिजली कटौती का आरोप लगाया।

CM Uddhav Balasaheb Thackeray held a meeting to discuss today's power outage in the Mumbai Metropolitan Area. Minister for Energy @NitinRaut_INC , MoS Energy @prajaktdada and officials from concerned departments were present for the meeting. pic.twitter.com/3tqjoLgl0r