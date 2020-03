निर्भया केसः दोषी पवन की याचिका पर कल 6 जज करेंगे सुनवाई

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वर्ष 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड ( Nirbhaya Gang rape case ) मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चारों दोषियों के वकील एपी सिंह ( Ap Singh ) ने एक बार फिर दोषियों की फांसी टलवाने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ( Patiala House Court ) का रुख किया है। एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में चौथे डेथ वारंट ( Death Warrant ) को रोकने के लिए अर्जी लगाई है। इस पर गुरुवार को सुनवाई होना है।

वहीं दोषी पवन ने भी कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की है। इस पिटिशन पर गुरुवार सुबह 10.25 बजे 6 जस्टिस इन चैम्बर करेंगे विचार।

2012 Delhi gang-rape case:A Delhi court has issued notice to Tihar Jail & prosecution (State) on convicts' plea

seeking stay on their death sentence on the grounds of pendency of various legal applications, appeals & second mercy pleas. Court to take up the matter tomorrow. https://t.co/GOywS4jwdy