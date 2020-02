​...जब PM मोदी ने साथ चल रहे मंत्री से पूछा- गरम कपड़े क्यों नहीं पहन रखे

नई दिल्ली। अपनी गंभीर शैली के लिए पहचाने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर साथी नेताओं के साथ हंसते-मुस्कुराते भी नजर आए हैं।

कुछ ऐसा ही वाकया मंगलवार को उस समय देखने को मिला जब वह संसद परिसर में पहुंचे।

संसद भवन ( Parliament House ) की लाइब्रेरी बिल्डिंग ( Library building ) स्थित बालयोगी ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के संसदीय दल की मीटिंग थी।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives for BJP Parliamentary party meeting at the Parliament. pic.twitter.com/QvkKdl50ZU

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही संसद भवन पहुंचे तो उनकी नजर साथ में चल रहे विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन पर गई।

दरअसल, मुरलीधर ने ठंड होने के बावजूद भी केवल कुर्ता ही पहलने हुए थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको देखा तो उन्होंने विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन को टोक दिया।

पीएम मोदी ने उनसे गरम कपड़े न पहनने का कारण पूछा, जिस पर मुरलीधरन ने उनको बताया कि वह कुर्ते के नीचे गरम कपड़े पहने हुए हैं।

Delhi: Union Ministers Prakash Javadekar and Nirmala Sitharaman arrive for BJP Parliamentary Party meeting at the Parliament. pic.twitter.com/68Hv2nreFD