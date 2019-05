अग्रिम जमानत रद्द करने वाली ED की याचिका पर कोर्ट ने वाड़्रा से मांगा जवाब, बढ़ सकती है मुश्किल

नई दिल्ली। विदेश में संपत्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल बढ़ सकती है। रॉबर्ट की अग्रिम जमानत रद्द करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से लगाई गई याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को नोटिस जारी किया है। इसमें कोर्ट ने ईडी की याचिका पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की है।

1 अप्रैल को दी थी अग्रिम जमानत

इससे पहले इस मामले में निचली अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा को 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत दे दी थी। उधर ईडी का कहना है कि निचली अदालत ने कानूनी पहलुओं की अनदेखी करते हुए रॉबर्ट वाड्रा और सहयोगी को जमानत दी थी।

Delhi High Court issues notice to Robert Vadra and his close aide Manoj Arora on ED's plea challenging trial court order granting them the anticipatory bail . Next date of hearing is 17th July. (file pic) pic.twitter.com/42EnyyQ2xl