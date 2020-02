संत रविदास जयंती आज, प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। संत रविदास की आज जयंती हैं। पूरे देश में आज रविदास की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने रविवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि संत रविदास 14वीं सदी के महान संत थे और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक भी थे।

यह भी पढ़ें-देशद्रोह के आरोप में आईपीएस अधिकारी निलंबित, चंद्रबाबू नायडू के रहे हैं करीबी

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा, 'महान संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उन्होंने सौहाद्र्र और भाईचारे पर जोर दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। न्याय, समानता और सेवा पर आधारित उनकी सीख प्रत्येक युग में लोगों को प्रेरित करती रहेगी।'

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर कहा, 'अपने विचारों से पूरी दुनिया को सामाजिक एकता और सौहार्द्र का संदेश देने वाले महान संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक रविदास जी की जयंती पर श्रद्धांजलि। विभिन्न सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके संदेश हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।'

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, 'देश में संत परंपरा के मार्गदर्शक रविदास जी की जयंती पर उन्हें मेरी श्रद्धांजलि। उन्होंने अपने गीतों और व्यवहार से समाज में सद्भाव और भक्ति का नया युग शुरू किया।'

रविदास जी के विचारों को याद करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, 'समानता और सामाजिक न्याय की शिक्षा देने वाले संत रविदास जी की जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। हमें समाज में उनके सिद्धांतों और मूल्यों का अनुकरण करने की जरूरत है।'

My humble tributes on birth anniversary of Sant Ravidas ji, who preached values of equality and social justice. We need to emulate his principles and values in society.#RavidasJayanti