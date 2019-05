SC ने तेज बहादुर के नामांकन रद्द करने पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब, कल फिर होगी सुनवाई

नई दिल्ली। वाराणसी ( Varanasi ) लोकसभा सीट से पूर्व सेनाकर्मी तेज बहादुर यावद ( Tej Bahadur Yadav ) का नामांकन रद्द किए जाने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में गुरुवार तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर कल फिर सुनवाई होगी।

चुनाव आयोग को कल तक का समय

गौरतलब है कि तेज बहादुर यादव ने सोमवार को निर्वाचन आयोग के उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें वाराणसी लोकसभा सीट से उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। दरअसल, तेज बहादुर यादव वारणासी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन, चुनाव आयोग ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। इसके बाद तेज बहादुर ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कल तक का समय दिया है। तेज बहादुर यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि आयोग का निर्णय भेदभावपूर्ण और तर्क से परे है। लिहाजा, इसे खारिज किया जाना चाहिए।

