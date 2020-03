Coronavirus: मौसम की चेतावनी, कई राज्यों में बढ़ सकता वायरस का खतरा, जारी हुआ अलर्ट

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 16 राज्यों में कोरोनावायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं। देशभर में बुधवार तक कोरोनावायरस के 152 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। जबकि तीन लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं।

कोरोनावायरस के खतरे को कम करने या बढ़ाने मौसम ( weather update ) भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। ऐसा बताया जा रहा है जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी इस संक्रमण से निपटने में आसानी होगी।

लेकिन इस बीच भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने कई राज्यों के कान खड़े कर दिए हैं। मौसम विभाग की ओर से कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी हुआ है।

दरअसल मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। इसके चलते कई राज्यों बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में पारा लुढ़केगा, पारा जैसे ही गिरेगा कोरोनावायरस का खतरा भी बढ़ेगा।

#Punjab, Haryana, North #Rajasthan, West Uttar Pradesh, and Delhi are likely to get affected in terms of #rain and hailstorms on March 24 and 25.#weather #WeatherUpdate #WeatherForecasthttps://t.co/JPQeGCkMdc