मौसमः उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में मानसून ( weather update ) ने अपना जोरदार असर दिखाना शुरू कर दिया है। जिन इलाकों में मानसूनी बारिश हो रही है वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने देश के पूर्वोत्तर इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक हर जगह भारी बारिश ( heavy rainfall ) का अनुमान जताया है। गुरुवार को उत्तराखंड ( rain in Uttarakhand ) , असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश होगी।



इन शहरों में होगी अच्छी बारिश

मानसूनी बारिश की बात करें तो राजस्थान में बाड़मेर, जोधपुर, सीकर में अच्छी बारिश के आसार हैं। वहीं हरियाणा में रोहतक, चंडीगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। यही नहीं पंजाब के अमृतसर में बारिश का असर देखने को मिलेगा।

IMD: For 10 July - Heavy to very heavy rainfall at a few places with extremely heavy falls at isolated places very likely over east UP. Heavy to very heavy rainfall with extremely heavy falls at isolated places very likely over sub-Himalayan WB&Sikkim, Arunachal, Assam, Meghalaya pic.twitter.com/ESasPynMF2