कर्नाटकः बागी विधायकों से मिलने पहुंचे डीके शिवकुमार को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया

नई दिल्ली। कुमारस्वामी की सरकार को बचाने मुंबई पहुंचे कांग्रेस के संकटमोचक डीके शिवकुमार को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। दरअसल डीके शिवकुमार मुंबई के होटल रेनिसंस में रुके 10 बागी विधायकों को मनाने के लिए सुबह से वहां डेरा डाले हुए थे। शिवकुमार ने होटल में अपना रूम भी बुक करवा लिया था। हालांकि होटल पहुंचते ही उन्हें होटल प्रबंधन ने अंदर नहीं जाने दिया।



डीके शिवकुमार जैसे ही होटल में बागी विधायकों से मिलने पहुंचे पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। काफी देर के बाद शिवकुमार ने दोबारा अंदर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि डीके शिकुमार के साथ बेंगलूरु में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को भी हिरासत में ले लिया गया है।

कर्नाटक क्राइसिस: डीके शिवकुमार से नहीं मिलना चाहते बागी विधायक, होटल के बाहर धारा 144 लागू

Mumbai: #Karnataka Minister DK Shivakumar, Milind Deora & other Congress leaders who were detained, have been kept at Kalina University rest house. They were sitting outside Renaissance - Mumbai Convention Centre Hotel when they were detained by police. pic.twitter.com/K2EgyB3O6f