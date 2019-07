लोकसभा में बजट पर चर्चा खत्म, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे रही हैं जवाब

नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को तीसरे दिन भी आम बजट पर जारी चर्चा ( budget session ) खत्म हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) बजट पर चर्चा का जवाब दे रही हैं। बता दें कि आज राज्यसभा में भी बजट पर चर्चा होगी।बीती मंगलवार को उच्च सदन में बजट पर चर्चा होनी थी। लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद चर्चा नहीं हो सकी।

क्या कहा सीतारमण ने

निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के आधारभूत ढांचे को और मजबूती देने के लिए पांच सालों में इस क्षेत्र में 100 लाख करोड़ का निवेश होने जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए हम देश में FDI को बढ़ावा दे रहे हैं।

वित्त मंत्री ने बताया हमारी सरकार द्वारा घरेलू उद्योगों को मजबूती देकर रोजगार को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रमुख एजेंडा आर्थिक विकास है। सीतारमण ने कहा कि हम किसानों के लिए पीएम किसान योजना लेकर आए हैं।

राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू

हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है। लेकिन फिर से विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। इससे पहले कार्नाटक ( Karnataka issue ) को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद सभापति ने 3 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था।

Rajya Sabha adjourned till 3 pm after uproar by Congress MPs over recent political developments in Karnataka pic.twitter.com/BVQkgn8Zvp — ANI (@ANI) July 10, 2019

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ( Ravishankar Prasad ) ने लोकसभा में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी नहीं है। उनके अनुसार 2009 के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) अपने 31 जजों की पूरी ताकत के साथ पहुंचा है। हालांकि 1 जुलाई 2019 तक हाईकोर्ट में 403 पद खाली हैं।

Union Minister RS Prasad in Lok Sabha: There is no shortage of judges in SC. SC has reached its full strength of 31 Judges for the first time since 2009. However, as on 1 July,19 there are 403 vacancies in the High Courts. (file pic) pic.twitter.com/wvO911T33w — ANI (@ANI) July 10, 2019

बजट सत्र ( Budget Session) के दौरान कंग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने फिर से लोकसभा में कर्नाटक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वहां के मंत्री डी के शिवकुमार को विधायकों से मुंबई के एक होटल में नहीं मिलने दिया गया।

होटल पहुंचते ही मंत्री को पुलिस ने घेर लिया और बुकिंग भी रद्द कर दी। अधीर रंजन ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मार्शल लॉ लागू हो चुका है और मंत्री ही अपने विधायकों से नहीं मिल पा रहे।

Adhir Ranjan Chaudhary,Congress: Looks like there is martial law in Maharashtra, a minister(Karnataka minister DK Shivakumar) who has a booking in the hotel(in Mumbai) is not allowed to enter inside(to meet rebel MLAs). pic.twitter.com/CK5YNpVi8x — ANI (@ANI) July 10, 2019

कांग्रेस नेता बताया होटल में रह रहे विधायकों ने पुलिस को लिखकर दिया है कि हमें शिवकुमार से खतरा है। इस वजह से वहां पुलिस शिवकुमार को रोकने के लिए तैनात थी। बता दें कि अधीर रंजन के बयान के बाद कांग्रेस ने विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया।

इसके अलावा बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक में NRC का मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्य में अवैध रूप से घुसपैठ कर चुके बांग्लादेशियों पर बोलते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा के लिए बड़ा ख़तरा है। उन्होंने कहा, NRC को सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों तक सीमित न रखा जाए बल्कि कर्नाटक में भी उसे लागू किया जाए।

BJP MP Tejasvi Surya in Lok Sabha: Illegal immigrants are a security threat to the state. Yesterday a terror module that operates from Bangladesh was busted in Bengaluru. I call upon the Centre to extend NRC to Karnataka&B'luru to weed out Bangladeshis who've come here illegally pic.twitter.com/EpJn9vUcUc — ANI (@ANI) July 10, 2019

राजनाथ सिंह को जन्मदिन की बधाई

आज राजनाथ सिंह का जन्मदिन है। लोकसभा में प्रश्न काल खत्म होने के बाद स्पीकर ने अपनी और सदन की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जन्मदिन पर बधाई दी। इस दौरान राजनाथ सिहं ने सभी सदस्यों का खड़े होकर अभिवादन किया।