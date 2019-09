मौसम अपडेटः 10 राज्यों में भारी बारिश के आसार, रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

नई दिल्ली। देशभर में मानसून का असर दिखाई दे रहा है। खास तौर पर देश के मध्य भाग में इन दिनों मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन तक मौसम का हाल कुछ ऐसा ही रहेगा। यही नहीं मध्य भारत के अलावा देश के 10 राज्यों में जोरदार बारिश के आसार बने हुए हैं।

दरअसल बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के चलते कई राज्यों में मानसून सक्रिय हो रहा है।

चंद्रयान-2 ISRO ही नहीं कर रहा लैंडर विक्रम से संपर्क की कोशिश, यहां भी हो रहा बड़ा काम, अब कभी भी आ सकती है खुशखबरी

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के साथ ही पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कोंकन, गोवा, दक्षिण कर्नाटक सहित नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है।

वहीं, दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए अब भी मानसून की बेरुखी बनी रहेगी। कहीं-कहीं हल्की बूंदा बांदी हो सकती है।

लेकिन ज्यादातर इलाकों में उमर और गर्मी से ही लोगों को दो-चार होना पड़ेगा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग 13 सितंबर तक देश के 10 से ज्यादा राज्यों में जोरदार बारिश की संभावना बनी हुई है।

इनमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित पूरे सूबे में बादलों की आवाजाही जारी रहने का संकेत दिया है।

इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी उप्र में हल्की बारिश की संभावना जताई है।

Low Pressure Area over Northen Madhya Pradesh is giving widespread rain all over #Gujarat. My city #Gandhinagar has seen one of the best rainy mornings 2day. C how clouds ruled Guj Sky with thunders in last 24 hrs. #rain #monsoon @SkymetWeather @Indiametdept pic.twitter.com/Usi6NmA85p