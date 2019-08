रूस ने रचा इतिहास, पहली बार अंतरिक्ष में भेजा इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट 'फेडोर'

मॉस्को। नई तकनीक और आधुनिक हथियारों के विकास में शामिल महत्वपूर्ण देशों में से एक रूस ने एक बार फिर से एक नया इतिहास रचा है। रूस ने गुरुवार को अंतरिक्ष में एक मानवरहित रॉकेट भेजा है। बड़ी बात यह है कि इस रॉकेट के साथ रूस ने इंसान जैसा दिखने वाला एक आदमकद रोबोट भी भेजा है।

इस रोबोट का नाम 'फेडोर' है। फेडोर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करेगा। इसके लिए 'फेडोर' पहले अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ( ISS ) में 10 दिन का प्रशिक्षण लेगा।

बता दें कि अंतरिक्ष में भेजा गया रूस की ओर से यह पहला रोबोट है। रूस के समयानुसार 'फेडोर’ को सुबह 6:58 पर कजाकिस्तान के बैकनूर प्रक्षेपण केंद्र से ‘सोयूज एमएस-14’ अंतरिक्ष यान के जरिए रवाना किया गया। ‘सोयूज एमएस-14’ शनिवार को फेडोर को लेकर अंतरिक्ष पहुंचेगा। 'फेडोर' सात सितंबर तक अंतरिक्ष में रहेगा।

We have liftoff of the unpiloted Soyuz MS-14 test flight to pave the way for future crew launches to the International Space Station. #AskNASA | https://t.co/cBNqC61h27 pic.twitter.com/BXKdzNBt4O