‘महाभारत’ के अभिनेता आयुष शाह से 4.44 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी, MyFledge के निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

‘महाभारत’ के अभिनेता आयुष शाह से 4.44 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी, फोटो सोर्स- ANI
Aayush Shah: टीवी सीरियल ‘महाभारत’ में भूमिका निभा चुके अभिनेता आयुष शाह की शिकायत पर मुंबई की एक अदालत ने MyFledge Private Limited के निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। शाह ने कंपनी के निदेशकों पर 4.44 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया है। शिकायत में बिश्वजीत बादल घोष, पियाली श्यामलेंदु चटर्जी और बिजोया सुब्रतकुमार दास के नाम शामिल हैं।
शिकायत के मुताबिक, कथित धोखाधड़ी में बैंक खातों के फर्जी स्टेटमेंट, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, कार्यालय परिसर और पुरस्कारों का इस्तेमाल किया गया। आयुष शाह का आरोप है कि उन्हें निवेश के लिए प्रेरित करने के मकसद से फर्जी संपर्कों और भविष्य में निवेश मिलने के वादों का सहारा लिया गया। शाह ने दावा किया है कि इन वित्तीय लेन-देन के कारण उन्हें 4.44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
मौजूदा शिकायत के अलावा आयुष शाह ने MyFledge के निदेशकों के खिलाफ मुंबई की गिरगांव अदालत में चेक बाउंस से जुड़े छह आपराधिक मामले भी दायर किए हैं। अदालत के FIR दर्ज करने के आदेश के बाद अब पुलिस कथित वित्तीय लेन-देन, दस्तावेजों और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करेगी।
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आयुष शाह ने कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत और आर्थिक रूप से बेहद परेशान करने वाला अनुभव रहा है। उन्होंने बताया कि संबंधित लोगों की बातों पर भरोसा करके उन्होंने बड़ी रकम निवेश की थी। शाह ने अदालत के संज्ञान लेने और FIR दर्ज करने का निर्देश देने पर आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच से पूरे मामले के तथ्य सामने आएंगे और उन्हें न्याय मिलेगा।
आयुष शाह के वकील और हाईकोर्ट के अधिवक्ता गोविंद घोगरे ने कहा कि अदालत का आदेश आरोपों की कानूनी जांच की दिशा में अहम कदम है। उनके मुताबिक, शिकायत के साथ कथित वित्तीय लेन-देन, जाली दस्तावेजों और अन्य दावों से जुड़े सबूत भी संबंधित मंचों पर पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका पक्ष कानूनी प्रक्रिया के तहत मामले को आगे बढ़ाएगा और जवाबदेही तय कराने की कोशिश करेगा।
पुलिस जांच में वित्तीय लेन-देन, संबंधित दस्तावेजों और कथित धोखाधड़ी व जालसाजी से जुड़ी परिस्थितियों की पड़ताल की जाएगी। फिलहाल ये सभी आरोप शिकायत में लगाए गए हैं; जांच के बाद ही तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी।
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