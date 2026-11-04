‘महाभारत’ के अभिनेता आयुष शाह से 4.44 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी, MyFledge के निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आयुष शाह ने कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत और आर्थिक रूप से बेहद परेशान करने वाला अनुभव रहा है। उन्होंने बताया कि संबंधित लोगों की बातों पर भरोसा करके उन्होंने बड़ी रकम निवेश की थी। शाह ने अदालत के संज्ञान लेने और FIR दर्ज करने का निर्देश देने पर आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच से पूरे मामले के तथ्य सामने आएंगे और उन्हें न्याय मिलेगा।