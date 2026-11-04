Maharashtra Weather: अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा राज्य का हाल? जानिए IMD का ताजा पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी तेलंगाना व इससे सटे तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर एक अवदाब (Depression) स्थित है। यह भीषण चक्रवाती तूफान 'मुरासु' का अवशेष है। इसके प्रभाव से तटीय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश तथा दक्षिण ओडिशा एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, 4-5 नवंबर के दौरान इसका असर महाराष्ट्र के विदर्भ में दिख सकता है और कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।