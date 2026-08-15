स्कूल में पानी तक नहीं, अभिजीत दीपके ने उठाई आवाज; हिंगोली से शुरू हुआ ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान

अभिजीत दीपके ने स्कूल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि गांव के बच्चों को आज भी पीने का पानी, टॉयलेट और दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उनका कहना है कि देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चे भी उतने ही जरूरी हैं, जितने शहरों में पढ़ने वाले बच्चे। उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ पढ़ने के लिए ठीक माहौल मिलना भी जरूरी है।