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CJP प्रदर्शन की फंडिंग के आरोपों पर अबू आजमी का पलटवार, बोले- जनता को गुमराह करने की कोशिश

Abu Asim Azmi: दिल्ली में CJP प्रदर्शन की फंडिंग को लेकर एच.डी. कुमारस्वामी के आरोपों पर सपा नेता अबू आजमी ने पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी पर विरोध प्रदर्शनों को पाकिस्तान और ISI से जोड़कर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और सरकार से सच्चाई सामने लाने की मांग की।
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मुंबई

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Imran Ansari

Oct 17, 2026

Abu Asim Azmi

CJP प्रदर्शन की फंडिंग के आरोपों पर अबू आजमी का पलटवार, फोटो सोर्स- ANI

Karnataka Governmen: दिल्ली में CJP के प्रदर्शन को लेकर कर्नाटक सरकार पर फंडिंग के आरोपों के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भी कहीं विरोध प्रदर्शन होता है, तो बीजेपी की ओर से फंडिंग को लेकर पाकिस्तान या आईएसआई से संबंध होने जैसे आरोप लगाए जाते हैं। आजमी के मुताबिक, इस तरह के बयानों का मकसद आम जनता को गुमराह करना है।

मुंबई, महाराष्ट्र में मीडिया से बातचीत के दौरान अबू आजमी ने कहा कि जनता से जुड़े किसी भी ऐसे मुद्दे पर, जिसे लोग अपने हितों के खिलाफ मानते हैं, सरकार को सामने आकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह संबंधित मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करे और सच्चाई को जनता के सामने लाए।

‘विरोध प्रदर्शन होते ही फंडिंग पर सवाल उठाने लगते हैं’

अबू आजमी ने कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा बीजेपी करती है। जब भी कहीं विरोध प्रदर्शन होता है, वे तुरंत कहने लगते हैं कि इसके लिए पाकिस्तान या आईएसआई से फंडिंग आ रही है। इस तरह की बातें कहकर वे आम जनता को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी विरोध प्रदर्शन या आंदोलन को लेकर आरोप लगाने के बजाय तथ्यों को सामने लाना जरूरी है। आजमी के बयान के मुताबिक, बिना स्थिति स्पष्ट किए इस तरह के आरोप सार्वजनिक चर्चा को प्रभावित कर सकते हैं।

सरकार से सच्चाई सामने लाने की मांग

समाजवादी पार्टी नेता ने कहा कि जनता जिन मुद्दों को अपने हितों के खिलाफ मानती है, उन पर सरकार को आगे आकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित मामले की सच्चाई स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि लोगों के सामने पूरी तस्वीर आ सके। यह बयान एच.डी. कुमारस्वामी की ओर से दिल्ली में CJP के प्रदर्शन की फंडिंग को लेकर कर्नाटक सरकार पर लगाए गए आरोपों के संदर्भ में आया है। अबू आजमी ने इन आरोपों पर सवाल उठाते हुए बीजेपी की राजनीति की आलोचना की।

हालांकि, उपलब्ध बयान में फंडिंग से जुड़े आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में आरोपों की वास्तविकता और फंडिंग से संबंधित तथ्यों की पुष्टि जांच या संबंधित दस्तावेजों के आधार पर ही की जा सकती है।

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Updated on:

17 Oct 2026 03:22 pm

Published on:

17 Oct 2026 03:22 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / CJP प्रदर्शन की फंडिंग के आरोपों पर अबू आजमी का पलटवार, बोले- जनता को गुमराह करने की कोशिश

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