CJP प्रदर्शन की फंडिंग के आरोपों पर अबू आजमी का पलटवार, बोले- जनता को गुमराह करने की कोशिश

अबू आजमी ने कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा बीजेपी करती है। जब भी कहीं विरोध प्रदर्शन होता है, वे तुरंत कहने लगते हैं कि इसके लिए पाकिस्तान या आईएसआई से फंडिंग आ रही है। इस तरह की बातें कहकर वे आम जनता को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी विरोध प्रदर्शन या आंदोलन को लेकर आरोप लगाने के बजाय तथ्यों को सामने लाना जरूरी है। आजमी के बयान के मुताबिक, बिना स्थिति स्पष्ट किए इस तरह के आरोप सार्वजनिक चर्चा को प्रभावित कर सकते हैं।