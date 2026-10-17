100% टैरिफ की तैयारी और फिर छूट! अमरीका के फैसले पर प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाए सवाल

India US Trade Deal: रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगने का खतरा फिलहाल टल गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए आदेश के बाद शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमरीका की नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से तेल खरीदने के लिए इतना भारी शुल्क लगाने का फैसला गलत था। उनके मुताबिक, अमरीका का यह रुख दोहरे मापदंड दिखाता है।