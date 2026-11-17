Balasaheb Thackeray Death Anniversary: शिवसेना के संस्थापक और महाराष्ट्र की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल बालासाहेब ठाकरे की 14वीं पुण्यतिथि पर राज्य के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट कर बालासाहेब को याद किया। नेताओं ने उनके विचारों, बेबाक नेतृत्व और महाराष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया।