महाराष्ट्र: नवरात्रि पर देवी के दर्शन करने जा रहे थे, बस से भिड़ी कार, पिता-पुत्र समेत 5 की मौके पर मौत

ST Bus Accident in Beed: महाराष्ट्र के बीड जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में पांच श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। माजलगांव तालुका में पंढरपुर-खामगांव पालखी महामार्ग पर एक कार और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की बस (ST Bus) के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। मृतकों में पिता-पुत्र भी शामिल हैं। सभी श्रद्धालु नवरात्रि के अवसर पर तुलजापुर स्थित मां तुलजाभवानी के दर्शन के लिए जा रहे थे।