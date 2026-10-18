18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

महाराष्ट्र: नवरात्रि पर देवी के दर्शन करने जा रहे थे, बस से भिड़ी कार, पिता-पुत्र समेत 5 की मौके पर मौत

Maharashtra Car Bus Accident: महाराष्ट्र के बीड जिले में कार और राज्य परिवहन (MSRTC) बस की भीषण टक्कर में पांच श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों में पिता-पुत्र शामिल हैं, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 18, 2026

Maharashtra beed Accident

बीड में कार-बस की टक्कर, पिता-पुत्र समेत 5 श्रद्धालुओं की मौत (Photo: X/@Arjun5)

ST Bus Accident in Beed: महाराष्ट्र के बीड जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में पांच श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। माजलगांव तालुका में पंढरपुर-खामगांव पालखी महामार्ग पर एक कार और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की बस (ST Bus) के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। मृतकों में पिता-पुत्र भी शामिल हैं। सभी श्रद्धालु नवरात्रि के अवसर पर तुलजापुर स्थित मां तुलजाभवानी के दर्शन के लिए जा रहे थे।

गड्ढे से बचने के दौरान कार और बस में टक्कर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना रविवार सुबह करीब 11 बजे माजलगांव तालुका के शिंदेवाडी फाटा स्थित एक पेट्रोल पंप के पास हुई। माजलगांव शहर का नामदास परिवार व अन्य परिचित निजी वाहन से देवी तुलजाभवानी के दर्शन के लिए तुलजापुर के लिए रवाना हुए थे।

बताया जा रहा है कि सड़क पर बने गड्ढे से बचने की कोशिश के दौरान कार और बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। मृतकों और घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया। घायल शख्स का उपचार जारी है।

हादसे में पिता-पुत्र समेत पांच लोगों की मौत

इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों की पहचान ओमकार महादेव गिरी (24), गजानन महादेव नामदास (38), माऊली गजानन नामदास (11), सोमनाथ बडे (23) और अनिल आचार्य (40) के रूप में हुई है।

मृतकों में गजानन और उनके 11 वर्षीय बेटे माऊली भी शामिल हैं। नवरात्रि में देवी के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं की यात्रा इस हादसे के कारण मातम में बदल गई।

इस हादसे के बाद माजलगांव और तेलगांव मार्ग की खराब स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर कई जगह सड़क में दरारें और गड्ढे हैं। इससे पहले भी इस रास्ते पर भयावह दुर्घटनाएं हो चुकी है। फिलहाल, आज हुए हादसे के कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

नवरात्रि के दौरान तुलजापुर स्थित मां तुलजाभवानी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में इस मार्ग पर सड़क सुरक्षा और गड्ढों की समस्या गंभीर हो गई है।

दशहरा से पहले महाराष्ट्र में आंधी-बारिश के आसार, 15 से ज्यादा जिलों पर मंडराया संकट, मौसम विभाग का अलर्ट

ये भी पढ़ें
Maharashtra rain alert

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Oct 2026 03:39 pm

Published on:

18 Oct 2026 03:24 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: नवरात्रि पर देवी के दर्शन करने जा रहे थे, बस से भिड़ी कार, पिता-पुत्र समेत 5 की मौके पर मौत

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मैं दुबई में मजे कर रही हूं’, गैर जमानती वारंट जारी होते ही भारत छोड़कर चली गईं राखी सावंत? बोलीं- मेहनत कर रही हूं

Rakhi Sawant Shares Video After Non-Bailable Warrant
बॉलीवुड

ट्विंकल खन्ना ने अपने पुराने कपड़ो को लेकर किया खुलासा, जानें क्यों खुद को कहती हैं आलसी खरीदार?

Twinkle Khanna reveals herself said i am lazy shopper during shefali shah conversation
बॉलीवुड

सुनेत्रा पवार का भतीजे रोहित पर निशाना, बोलीं- महायुति में सब ठीक, कुछ लोग अफवाह फैलाने में माहिर

Maharashtra Finance Portfolio row
मुंबई

‘जेल भी जाना पड़ेगा तो जाऊंगी’, गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद राखी सावंत ने दी सफाई, बोलीं- मेरा कोई लेना-देना नहीं

Rakhi Sawant On Non Bailable Warrant
बॉलीवुड

गैर जमानती वारंट जारी होने से बेपरवाह हुईं राखी सावंत? हनी सिंह के साथ शेयर किया वीडियो

Rakhi Sawant Non-Bailable Warrant
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.