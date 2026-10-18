दशहरा से पहले महाराष्ट्र में आंधी-बारिश के आसार, 15 से ज्यादा जिलों पर मंडराया संकट, मौसम विभाग का अलर्ट

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में एक बार फिर मौसम में बदलाव के संकेत हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुंबई केंद्र ने 22 अक्टूबर तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक, मुंबई और ठाणे में 18 से 20 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि 21 और 22 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज-चमक, बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है।