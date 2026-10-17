Mumbai Local Mega Block: रविवार को ठाणे-कल्याण, हार्बर और ट्रांस-हार्बर लाइन पर असर, पश्चिम रेलवे पर कोई ब्लॉक नहीं

Mumbai Local Train Update: मुंबई लोकल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। मध्य रेलवे (Central Railway) ने रविवार (18 अक्टूबर) को इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस कार्यों के चलते उपनगरीय नेटवर्क के कुछ हिस्सों में मेगा ब्लॉक की घोषणा की है। इसका असर ठाणे-कल्याण, पनवेल-वाशी हार्बर और ट्रांस-हार्बर रेल मार्गों पर पड़ेगा। इस दौरान कुछ लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के देरी से चलने की संभावना है।