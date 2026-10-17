‘कैसा हराया’ वाली सहर शेख के पिता को शिवसेना की संस्था में अहम पद, AIMIM पार्षद बोलीं- ठाणे को हरा और भगवा दोनों करेंगे

सहर शेख इससे पहले ठाणे महानगरपालिका चुनाव परिणामों के बाद एक सभा में अपने भाषण को लेकर चर्चा में आई थीं। उस दौरान उन्होंने शरद पवार नीत एनसीपी (एसपी) के कद्दावर नेता जितेंद्र आव्हाड पर निशाना साधते हुए 'कैसा हराया' कहकर तंज कसा था। इसी सभा में उन्होंने पूरे मुंब्रा को हरा करने की बात भी कही थी, जिसके बाद उनकी आलोचना हुई थी। सहर ने कहा कि इसे कहने का मौका जल्द ही फिर आने वाला है। फिलहाल सहर शेख और उनके पिता से जुड़े इस घटनाक्रम ने मुंब्रा और ठाणे की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है।