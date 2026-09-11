रायपुर से नागपुर जा रहे थे, भंडारा में मौत ने रोका रास्ता; ट्रक-बोलेरो की टक्कर में 3 बच्चों समेत 8 की मौत

महाराष्ट्र के भंडारा में हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बोलेरो। (फोटो सोर्स-IANS)
Maharashtra highway accident:महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। हादसा नागपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर ट्रक और बोलेरो की जोरदार टक्कर से हुआ। दुर्घटना में तीन लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सकोली उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस के मुताबिक, हादसा सुबह करीब चार बजे लाखनी तहसील में मानेगांव और पिंपलगांव के बीच हुआ। बोलेरो में सवार लोग छत्तीसगढ़ के रायपुर से नागपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
हादसे में पांच वयस्कों और तीन बच्चों की जान चली गई। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। राहत टीमों ने घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। भंडारा के पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने आठ लोगों की मौत की पुष्टि की है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
हादसे के बाद पुलिस अब इसकी वजह पता करने में जुटी है। यह देखा जा रहा है कि दोनों वाहनों की रफ्तार कितनी थी और आखिर किस वजह से दोनों के बीच इतनी जोरदार टक्कर हुई। दुर्घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच की जा रही है। हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बोलेरो को हटाने और उसमें फंसे लोगों को बाहर निकालने में राहत टीमों को काफी मेहनत करनी पड़ी।
भंडारा का यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब महाराष्ट्र में एक दिन पहले भी बड़ा सड़क हादसा हुआ था। 10 सितंबर को नांदेड-भोकर रोड पर वैन और ट्रक की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि आठ लोग घायल हुए थे।
लगातार दो दिनों में हुए इन हादसों ने हाईवे पर सुरक्षित सफर को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भंडारा हादसे में सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह रही कि मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल हैं। रायपुर से नागपुर का सफर शुरू करने वाले इन लोगों को शायद पता भी नहीं था कि यह सफर उनके लिए आखिरी साबित होगा। फिलहाल पुलिस हादसे की पूरी वजह पता करने में जुटी है और घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है।
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