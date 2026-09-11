रायपुर से नागपुर जा रहे थे, भंडारा में मौत ने रोका रास्ता; ट्रक-बोलेरो की टक्कर में 3 बच्चों समेत 8 की मौत

लगातार दो दिनों में हुए इन हादसों ने हाईवे पर सुरक्षित सफर को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भंडारा हादसे में सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह रही कि मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल हैं। रायपुर से नागपुर का सफर शुरू करने वाले इन लोगों को शायद पता भी नहीं था कि यह सफर उनके लिए आखिरी साबित होगा। फिलहाल पुलिस हादसे की पूरी वजह पता करने में जुटी है और घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है।