महाराष्ट्र में बदला मौसम का मिजाज, वीकेंड पर मूसलाधार बारिश का अनुमान, 11 जिलों में अलर्ट

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान जताया है। कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है, जबकि कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज (11 सितंबर) को महाराष्ट्र के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी-तूफान का भी खतरा मंडरा रहा है।