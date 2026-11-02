शिंदे के गढ़ में भाजपा-शिवसेना में ठनी, मंत्री प्रताप सरनाईक पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, आज बड़ा प्रदर्शन

Pratap Sarnaik Corruption Allegations: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भाजपा (BJP) और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भाजपा ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता प्रताप सरनाईक के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया है। भाजपा की ओर से सोमवार (2 नवंबर) को मीरा-भायंदर में जनआंदोलन आयोजित किया जा रहा है। इस आंदोलन के जरिए भाजपा सरनाईक के खिलाफ लगे आरोपों को लेकर विरोध दर्ज कराएगी।