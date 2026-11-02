‘राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता’, राज ठाकरे के दावे पर अमृता फडणवीस का बड़ा बयान

Raj Thackeray on Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की हालिया मुलाकात को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए व्यक्तिगत रिश्तों से ज्यादा जनता का कल्याण और राज्य का सुशासन प्राथमिकता होनी चाहिए। राज ठाकरे के बयानों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वे ऐसी बातें करते हैं, जिनसे मीडिया को हेडलाइन मिल जाती हैं।