‘डिप्टी मेयर तेरी हत्या कर दूंगा’: शिंदे की शिवसेना के नेता को मिली धमकी, कुख्यात गैंगस्टर का सामने आया नाम

Chhatrapati Sambhajinagar News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में उप-महापौर (डिप्टी मेयर) और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के नेता राजेंद्र जंजाल को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी ने कथित तौर पर 10 लाख रुपये की फिरौती भी मांगी है। शिकायत के अनुसार, फोन करने वाले ने दावा किया कि उसे शिवसेना नेता की हत्या के लिए 5 लाख रुपये की सुपारी मिली है। इसकी जानकारी मिलते ही राजेंद्र जंजाल के समर्थक सीधे थाने पहुंच गए और आधी रात तक प्रदर्शन किया। पुलिस ने देर रात मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।