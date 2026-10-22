‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’: राज ठाकरे की ‘बिना पीएम वाले देश’ की भविष्यवाणी पर भाजपा का करारा पलटवार

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में मनसे (MNS) प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) के एक दावे को लेकर राजनीति भूचाल आ गया है। ठाकरे ने देश में बढ़ते जनाक्रोश का जिक्र करते हुए भविष्यवाणी की कि आने वाले दिनों में पूरे देश के लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि एक ऐसा दौर भी आएगा, जब देश में कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री ही नहीं होगा। राज ठाकरे के इस बयान पर भाजपा (BJP) की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। राज ठाकरे के इस बयान पर भाजपा (BJP) ने भी जोरदार पलटवार करते हुए उनके दावों को 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' करार दिया है।