मुंबई में अभिनेता इमरान खान हिरासत में, अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई

पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान ने पुलिस वैन के अंदर से अपनी एक सेल्फी इंस्टाग्राम पर साझा की। इसके साथ उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'शायद मैं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूं।' वहीं, मुंबई पुलिस के मुताबिक, CJP के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, प्रदर्शन की अनुमति केवल आजाद मैदान में ही है। दूसरी ओर, CJP कार्यकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस को ईमेल भेजा था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।