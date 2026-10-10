महाराष्ट्र मौसम अपडेट: मुंबई, ठाणे और कोंकण में उमस भरी गर्मी का प्रकोप, बारिश की भी संभावना, जानें IMD का पूर्वानुमान

Maharashtra Weather News: महाराष्ट्र में मानसून की विदाई के बाद अब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में 10 और 11 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वहीं, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग सहित पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में अगले 12 घंटों के दौरान हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 12 से 14 अक्टूबर तक अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।