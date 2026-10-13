फडणवीस के आरोपों पर अभिजीत दीपके का पलटवार, बोले- जांच कराइए, आरोप क्यों लगा रहे हैं?

दीपके ने यह बात महाराष्ट्र के हिंगोली में फडणवीस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। उन्होंने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि राज्य की सत्ता उनके पास है और किसी मामले में संदेह होने पर जांच कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक, आरोप लगाने से किसी मामले की सच्चाई सामने नहीं आती। इसके लिए जरूरी है कि मामले की जांच हो और उसके नतीजे जनता के सामने रखे जाएं।