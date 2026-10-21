‘एकनाथ शिंदे को फिर CM बनाना है’, रामदास अठावले ने कहा- BJP से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी

शिंदे को सीएम बनाने के बयान पर रामदास अठावले का पलटवार, फोटो सोर्स- ANI
Eknath Shinde CM Again: महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की मांग के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि शिंदे के समर्थक उन्हें फिर से सीएम बनते देखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। अठावले का यह बयान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल की उस टिप्पणी के संदर्भ में आया है, जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई थी कि अगले दशहरे तक एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।
रामदास अठावले ने कहा कि एकनाथ शिंदे के समर्थकों की इच्छा उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की है, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी के लिए सीटों की संख्या अहम होगी। उनके मुताबिक, शिंदे को मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी से अधिक सीटें जीतनी होंगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर यह बयान ऐसे समय आया है, जब शिंदे समर्थकों की ओर से उन्हें फिर से इस पद पर देखने की मांग सामने आ रही है। हालांकि, अगले दशहरे तक मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या स्थिति बनेगी, यह भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों और गठबंधन के फैसलों पर निर्भर करेगा।
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी चर्चाओं के बीच शिवसेना नेता और राज्य सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल ने बड़ा बयान दिया था। शिवसेना की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे और किसानों के हित में काम करेंगे। पाटिल ने अपने संबोधन में शिंदे के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने से किसानों का भला होगा। उन्होंने इस दौरान तीखे अंदाज में चेतावनी भी दी और कहा कि जो उनके सीएम बनने के रास्ते में आएगा, उसका सत्यानाश होगा। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, पाटिल ने अपने दावे के समर्थन में किसी आधिकारिक फैसले या समयसीमा का उल्लेख नहीं किया।
एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करने वाले गुलाबराव पाटिल अकेले नेता नहीं हैं। इससे पहले शिवसेना के विधायक किशोर दराडे और राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक भी इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं। किशोर दराडे ने कहा था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और यह सभी की इच्छा है। उन्होंने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर अंतिम फैसला विधायकों के हाथ में है। इन बयानों से साफ है कि शिवसेना के कुछ नेताओं और समर्थकों के बीच शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। ऐसे में गुलाबराव पाटिल की टिप्पणी ने गठबंधन की राजनीति और महाराष्ट्र में नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों को और हवा दे दी है। हालांकि, शिंदे की दोबारा मुख्यमंत्री पद पर वापसी को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग