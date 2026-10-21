‘एकनाथ शिंदे को फिर CM बनाना है’, रामदास अठावले ने कहा- BJP से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी

एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करने वाले गुलाबराव पाटिल अकेले नेता नहीं हैं। इससे पहले शिवसेना के विधायक किशोर दराडे और राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक भी इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं। किशोर दराडे ने कहा था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और यह सभी की इच्छा है। उन्होंने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर अंतिम फैसला विधायकों के हाथ में है। इन बयानों से साफ है कि शिवसेना के कुछ नेताओं और समर्थकों के बीच शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। ऐसे में गुलाबराव पाटिल की टिप्पणी ने गठबंधन की राजनीति और महाराष्ट्र में नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों को और हवा दे दी है। हालांकि, शिंदे की दोबारा मुख्यमंत्री पद पर वापसी को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।