महाराष्ट्र: गढ़चिरौली में नक्सलियों के ठिकाने से हथियार और विस्फोटक बरामद, पुलिस ने मौके पर किया नष्ट

पुलिस के मुताबिक, 6 अक्टूबर को खुफिया सूचना मिलने के बाद गढ़चिरौली के भामरागढ़ उपमंडल के कोपरशी जंगल क्षेत्र में विशेष एंटी-माओवादी अभियान शुरू किया गया था। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि नक्सलियों ने घने जंगल और सुनसान इलाके का फायदा उठाते हुए सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से बड़ी मात्रा में विस्फोटक, हथियार और अन्य जरूरी सामान छिपाकर रखा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल ऑपरेशंस स्क्वॉड और बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) की टीमों को इलाके में भेजा गया। जवानों ने जंगल के संदिग्ध हिस्सों में सावधानीपूर्वक और व्यापक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान टीमों ने छिपाकर रखी गई संदिग्ध सामग्री का पता लगाया और पूरे इलाके को सुरक्षित करते हुए बरामद विस्फोटक व अन्य खतरनाक सामान को निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत नष्ट किया।