महाराष्ट्र: दो किशोरियों से दरिंदगी की दहला देने वाली घटनाएं, पालघर में सगे भाई तो पवई में 6 लड़के गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी अपने चार साथियों के साथ किशोरी को साकी विहार रोड पर एक बेकरी के पीछे स्थित सुनसान जगह पर ले गया था। वहां उसके साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। घटना के बाद आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने परिवार या पुलिस को इसकी जानकारी दी तो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी।