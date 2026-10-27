MLC Election Result: महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों पर मतगणना जारी, पुणे में आधी रात के बाद आ सकते हैं नतीजे

Maharashtra Legislative Council Election Result: महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों के लिए मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। विशेष रूप से पुणे संभाग के स्नातक (Graduate) और शिक्षक (Teacher) निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना को लेकर जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि, मतगणना की प्रक्रिया जटिल होने के कारण अंतिम नतीजे आने में देर हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि अंतिम परिणाम आने में देर रात हो सकती है। जबकि कुछ परिस्थितियों में मतगणना बुधवार तक भी जारी रह सकती है। पुणे संभाग में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना कुल 100 टेबलों पर की जा रही है, वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 42 टेबल लगाए गए हैं।