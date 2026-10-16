लिव-इन में रहने वालों पर भी बनेंगे नए नियम? शादी, तलाक और संपत्ति पर महाराष्ट्र सरकार ने पूछे 37 सवाल

समिति ने जनता से पूछा है कि महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं। क्या इससे धार्मिक आजादी पर असर पड़ सकता है और क्या एक जैसे नियम बनने से कानूनी विवाद कम होंगे? लोग इन सवालों के जवाब 'हां', 'नहीं' या 'कोई राय नहीं' में दे सकते हैं। इसके अलावा वे अपनी समस्याएं और सुझाव भी लिखकर भेज सकते हैं।