16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

लिव-इन में रहने वालों पर भी बनेंगे नए नियम? शादी, तलाक और संपत्ति पर महाराष्ट्र सरकार ने पूछे 37 सवाल

Maharashtra UCC Latest News: महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता को लेकर 37 सवाल पूछे गए हैं। इनमें लिव-इन में रहने वालों के रजिस्ट्रेशन, शादी की उम्र, तलाक और संपत्ति में बेटा-बेटी के बराबर हक पर जनता से राय मांगी गई है।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Sheikh

Oct 16, 2026

Uniform Civil Code

प्रतीकात्मक तस्वीर।

Uniform Civil Code: महाराष्ट्र में शादी, तलाक और संपत्ति के बंटवारे से जुड़े नियम बदल सकते हैं। राज्य सरकार की समिति ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर जनता से 37 सवाल पूछे हैं। इनमें लिव-इन में रहने वालों का पंजीकरण जरूरी करने से लेकर पति-पत्नी के अधिकार और बेटा-बेटी को संपत्ति में बराबर हिस्सा देने तक के मुद्दे शामिल हैं।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से बनाई गई समिति ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट शुरू की। लोग 15 नवंबर तक अपने सुझाव दे सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, समिति ने शादी, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप और संपत्ति के अधिकारों से जुड़े 37 सवालों के जरिए जनता की राय मांगी है।

समिति जानना चाहती है कि क्या शादी से जुड़े मौजूदा नियम इतने मुश्किल हैं कि लोग शादी करने के बजाय लिव-इन में रहना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या शादी, तलाक और परिवार से जुड़े मामलों में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए।

लिव-इन में रहने वालों के लिए क्या बदल सकता है?

समिति ने पूछा है कि क्या लिव-इन में रहने वाले जोड़ों के लिए साथ रहने और अलग होने की जानकारी दर्ज कराना जरूरी होना चाहिए। अगर कोई साथी दूसरे को छोड़ देता है, तो क्या उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए? क्या महिला को संपत्ति में भी हिस्सा मिलना चाहिए?

लिव-इन में जन्मे बच्चों के अधिकारों पर भी राय मांगी गई है। समिति जानना चाहती है कि ऐसे बच्चों को माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं। साथ ही, उनकी देखभाल और खर्च उठाने की जिम्मेदारी माता-पिता की होनी चाहिए या नहीं, इस पर भी सवाल पूछा गया है।

शादी की उम्र और तलाक के नियमों पर भी सवाल

शादी की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? समिति ने इसके लिए 18, 21, 24 और 27 साल के विकल्प दिए हैं। यह भी पूछा गया है कि पहले से शादीशुदा व्यक्ति को दूसरी शादी की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं। शादी में धार्मिक रीति-रिवाजों और पुरानी परंपराओं को बनाए रखने पर भी लोगों की राय मांगी गई है।

तलाक को लेकर समिति जानना चाहती है कि क्या सभी धर्मों में तलाक के नियम एक जैसे होने चाहिए। क्या पुरुष और महिला दोनों के लिए तलाक के आधार समान होने चाहिए? इसके अलावा अदालत के बाहर तलाक देने की व्यवस्था पर रोक लगाने को लेकर भी सवाल पूछा गया है।

बेटा-बेटी को संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा?

संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी कई अहम सवाल हैं। समिति ने पूछा है कि क्या सभी धर्मों में महिलाओं और पुरुषों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वसीयत किए बिना मर जाता है, तो उसकी संपत्ति बांटने के लिए पूरे राज्य में एक जैसे नियम होने चाहिए या नहीं।

यह भी पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को अपनी पूरी संपत्ति वसीयत के जरिए अपनी पसंद के व्यक्ति के नाम करने की आजादी मिलनी चाहिए या नहीं। बच्चों की देखभाल और माता-पिता के बीच विवाद होने पर उनकी भलाई को सबसे ज्यादा महत्व देने के मुद्दे पर भी सुझाव मांगे गए हैं।

महाराष्ट्र में UCC लागू करने पर भी मांगी राय

समिति ने जनता से पूछा है कि महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं। क्या इससे धार्मिक आजादी पर असर पड़ सकता है और क्या एक जैसे नियम बनने से कानूनी विवाद कम होंगे? लोग इन सवालों के जवाब 'हां', 'नहीं' या 'कोई राय नहीं' में दे सकते हैं। इसके अलावा वे अपनी समस्याएं और सुझाव भी लिखकर भेज सकते हैं।

इस समिति का गठन जुलाई में किया गया था। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं। समिति को छह महीने में अपनी रिपोर्ट और कानून का मसौदा तैयार करके सरकार को देना है।

उत्तराखंड जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी इससे जुड़े विधेयक पारित किए जा चुके हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।

SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच संजय राउत ने CJI से मांगी माफी, जानिए क्या है पूरा मामला

ये भी पढ़ें
INDIA Alliance Petition

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Oct 2026 11:51 am

Published on:

16 Oct 2026 11:51 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लिव-इन में रहने वालों पर भी बनेंगे नए नियम? शादी, तलाक और संपत्ति पर महाराष्ट्र सरकार ने पूछे 37 सवाल

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ranabaali Twitter Review: विजय- रश्मिका की फिल्म ‘राणाबली’ को किसी ने कहा- ब्लॉकबस्टर तो कोई बोला- टॉर्चर, पढ़ें पब्लिक रिव्यू

Ranabaali Twitter Review In Hindi rashmika mandanna and vijay deverakonda film public reaction
टॉलीवुड

Nayyi Navelli Review: रहस्यमयी कहानी में लगा कॉमेडी और फैंटेसी का तड़का, यामी गौतम ने ‘डायन’ बनकर किया इंप्रेस

Nayyi Navelli Movie Review
बॉलीवुड

SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच संजय राउत ने CJI से मांगी माफी, जानिए क्या है पूरा मामला

INDIA Alliance Petition
मुंबई

Prahaar Review: ये कोर्ट रूम ड्रामा थोड़ा हटकर है, 26/11 के जख्मों के बाद न्याय की लड़ाई दिखाती है राजकुमार की ‘प्रहार’

Prahaar: The Ujjwal Nikam Story Movie Review
बॉलीवुड

Hema Malini Birthday Special: महाकुंभ, विनेश फोगाट और वृंदावन की विधवाएं, जब विवादों में आईं हेमा मालिनी

Hema Malini Controversial Statements
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.