17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

महाराष्ट्र में मौसम का यू-टर्न: पांच दिनों तक होगी तूफानी बारिश, मौसम विभाग का बड़ा अनुमान

IMD Rain Alert: मौसम विभाग ने मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 5 दिन उमस और गर्मी के साथ-साथ कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 17, 2026

maharashtra Rain Alert

महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट (Patrika File Photo)

Maharashtra Weather Forecast: महाराष्ट्र में अक्टूबर के महीने में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुंबई केंद्र ने 17 से 21 अक्टूबर तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक, मुंबई और ठाणे में अगले 3-4 दिनों में गर्मी और उमस महसूस होगी, जबकि 21 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।

मुंबई, ठाणे और कोंकण क्षेत्र का हाल

आईएमडी के अनुसार, मुंबई में आज कुछ स्थानों पर उमस के साथ भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। 18, 19 और 20 अक्टूबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। 21 अक्टूबर को मुंबई में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। ठाणे में भी अगले 5 दिनों तक लगभग इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। जबकि पालघर में 21 अक्टूबर तक बारिश की उम्मीद बेहद कम है और गर्मी भी सामान्य पड़ेगी।

रायगढ़ और रत्नागिरी में बारिश की संभावना

कोंकण क्षेत्र के रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में अगले पांच दिनों के दौरान अलग-अलग दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है।

रायगढ़ में 17 अक्टूबर को दोपहर या शाम के समय हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 18 और 19 अक्टूबर को भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 20 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बिजली चमकने, गरज के साथ बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

रत्नागिरी में 17, 18 और 20 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। सिंधुदुर्ग में भी 17 से 20 अक्टूबर के बीच कई स्थानों पर गरज-चमक, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं।

पुणे समेत पश्चिमी महाराष्ट्र में बारिश का अनुमान

पुणे जिले में 21 अक्टूबर तक अलग-अलग दिनों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 20 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बिजली चमकने, हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

पुणे घाट क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारों का अनुमान है। कोल्हापुर, सांगली, सातारा और सोलापुर जिलों में भी इस अवधि के दौरान गरज-चमक के साथ बारिश तथा तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से कोल्हापुर और सांगली में कई दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश की भविष्यवाणी IMD ने की है।

मराठवाड़ा के इन जिलों में भी बदल सकता है मौसम

मराठवाड़ा में नांदेड़, लातूर और धाराशिव में बारिश की संभावना है। परभणी में 19 और 20 अक्टूबर को बारिश हो सकती है, जबकि बीड में 19 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश और 20 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बिजली चमकने तथा तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है।

हिंगोली में 19 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ बारिश और 20 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। नांदेड़, लातूर और धाराशिव में भी अगले कुछ दिनों के दौरान अलग-अलग समय पर बारिश हो सकती है।

विदर्भ के ज्यादातर जिलों में कोई चेतावनी नहीं

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, गोंदिया, वर्धा, वाशिम और यवतमाल में 17 से 21 अक्टूबर तक कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है और मौसम सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि, चंद्रपुर और नागपुर में 20 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बिजली चमकने के साथ गरज-चमक की संभावना है। गढ़चिरौली में 19 और 20 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बिजली चमकने की आशंका जताई गई है।

October Heat: महाराष्ट्र में मौसम का यू-टर्न! मुंबई में हीटवेव का अलर्ट, तो इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

ये भी पढ़ें
Maharashtra Weather alert

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Oct 2026 11:04 am

Published on:

17 Oct 2026 10:50 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र में मौसम का यू-टर्न: पांच दिनों तक होगी तूफानी बारिश, मौसम विभाग का बड़ा अनुमान

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

दुर्गा पूजा के बीच घर पर आया सकंट! काजोल- अजय देवगन के बंगले के अंदर का BMC ने गिराया कुछ हिस्सा, जानें पूरा मामला

Ajay Devgn bungalow Demolished bmc take action for Illegal Construction amid durga puja celebration
बॉलीवुड

पत्नी स्मिता पाटिल को याद कर इमोशनल हुए राज बब्बर, लिखा- उन्होंने जिस भी दिल को छुआ, अपना एक हिस्सा छोड़ गईं

Raj Babbar emotional On late wife Smita Patil birth anniversary said i missed her
बॉलीवुड

तनुश्री दत्ता ने साइबर क्राइम विभाग को लेकर किया पोस्ट, बड़ा दावा करते हुए बोलीं- हिंसा भड़का रहे हैं ये लोग

Tanushree Dutta angry on objectionable post against her she appeal cyber crime after nana patekar death
बॉलीवुड

MLC Election: महायुति में पड़ी दरार! शिंदे सेना ने बीजेपी के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, निर्दलीय को दिया समर्थन

Maharashtra Teacher Constituency Election
मुंबई

Box Office Report: यामी गौतम की ‘नई नवेली’ ने ओपनिंग पर राजकुमार राव की ‘प्रहार’ को पछाड़ा, जानें रजनीकांत की ‘जेलर 2’ का हाल

Box Office Report rajkumar rao prahaar nayyi naveli opening collection rajinikanth jailer 2 drishyam 3
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.