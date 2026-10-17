महाराष्ट्र में मौसम का यू-टर्न: पांच दिनों तक होगी तूफानी बारिश, मौसम विभाग का बड़ा अनुमान

Maharashtra Weather Forecast: महाराष्ट्र में अक्टूबर के महीने में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुंबई केंद्र ने 17 से 21 अक्टूबर तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक, मुंबई और ठाणे में अगले 3-4 दिनों में गर्मी और उमस महसूस होगी, जबकि 21 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।