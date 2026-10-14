October Heat: महाराष्ट्र में मौसम का यू-टर्न! मुंबई में हीटवेव का अलर्ट, तो इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

रायगढ़ में 14 और 15 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर लू जैसी परिस्थितियां रह सकती हैं। 16 अक्टूबर को गर्म और उमस भरा मौसम रहने के साथ दोपहर या शाम के समय हल्की बारिश अथवा गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 17 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बिजली चमकने, गरज के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 18 अक्टूबर को भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।