Maharashtra Weather: मुंबई और कोंकण समेत कई जिलों में बारिश का अनुमान, IMD ने जारी किया अलर्ट

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने विशेषकर कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 7 नवंबर तक के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक, राज्य के कई जिलों में अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।